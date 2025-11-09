Sondervermögen
Wo helfen die Milliarden den Städten und Gemeinden?
9. November 2025 | Lesezeit: 5 Min.
Kurz nach der Bundestagswahl, da war er noch gar nicht im Amt, hat Friedrich Merz die Idee von einem Sonderschuldentopf für Investitionen in die Infrastruktur vorgestellt. 100 Milliarden Euro aus diesem sogenannten Sondervermögen sollen an Länder und Kommunen fließen, um Straßen, Schulen und andere wichtige Einrichtungen zu bauen oder zu sanieren. Kürzlich haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz dafür verabschiedet.