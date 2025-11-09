Sondervermögen

Wo helfen die Milliarden den Städten und Gemeinden?

So unterschiedlich sind Deutschlands Kommunen: Feldberger Seenlandschaft, die Großstadt Essen (Rathaus mit Turm des Münsters), Füssens Altstadt und Karlsruhe (Marktplatz und Pyramide).
So unterschiedlich sind Deutschlands Kommunen: Feldberger Seenlandschaft, die Großstadt Essen (Rathaus mit Turm des Münsters), Füssens Altstadt und Karlsruhe (Marktplatz und Pyramide).
So unterschiedlich sind Deutschlands Kommunen: Feldberger Seenlandschaft, die Großstadt Essen (Rathaus mit Turm des Münsters), Füssens Altstadt und Karlsruhe (Marktplatz und Pyramide).
So unterschiedlich sind Deutschlands Kommunen: Feldberger Seenlandschaft, die Großstadt Essen (Rathaus mit Turm des Münsters), Füssens Altstadt und Karlsruhe (Marktplatz und Pyramide).

Der Bund nimmt für Investitionen Schulden auf – auch in den Kommunen. Doch die Begeisterung in den Rathäusern könnte größer sein. Vier Bürgermeisterinnen und Bürgermeister berichten, woran das liegt und was sie mit dem Geld vorhaben.

Protokolle von Andreas Glas, Claudia Henzler, Christoph Koopmann und Roland Muschel
9. November 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Kurz nach der Bundestagswahl, da war er noch gar nicht im Amt, hat Friedrich Merz die Idee von einem Sonderschuldentopf für Investitionen in die Infrastruktur vorgestellt. 100 Milliarden Euro aus diesem sogenannten Sondervermögen sollen an Länder und Kommunen fließen, um Straßen, Schulen und andere wichtige Einrichtungen zu bauen oder zu sanieren. Kürzlich haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz dafür verabschiedet.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.