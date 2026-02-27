In Tapfheim ist die Brandmauer an diesem Montagabend keine Mauer, sondern eine Durchfahrtsstraße. Auf der rechten Straßenseite das „Gasthaus zum Adler“, Menschen gehen hinein, einer nach dem anderen. Die AfD hat eingeladen. Links, hinter Flatterbändern: Leute mit Pappschildern, Regenbogenfahnen. Gegenprotest. Und dazwischen die B16, die ein Dorf in zwei Welten trennt.