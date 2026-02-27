In Bayern geht es den Menschen gut: Es gibt Jobs und Gemeinden, die sich neue Schwimmbäder und Feuerwehrhäuser leisten können.
Und dennoch werden viele die AfD wählen. Warum ist das so? Eine Erkundung.
Gefühlte Wahrheiten
27. Februar 2026 | Lesezeit: 24 Min.
In Tapfheim ist die Brandmauer an diesem Montagabend keine Mauer, sondern eine Durchfahrtsstraße. Auf der rechten Straßenseite das „Gasthaus zum Adler“, Menschen gehen hinein, einer nach dem anderen. Die AfD hat eingeladen. Links, hinter Flatterbändern: Leute mit Pappschildern, Regenbogenfahnen. Gegenprotest. Und dazwischen die B16, die ein Dorf in zwei Welten trennt.