Wenn ein Dorf pleite ist Wie in vielen anderen Orten in Deutschland findet sich in Altenbamberg kein Bürgermeister mehr. Zehn Jahre lang war hier Holger Conrad im Amt, als Zuhörer, Kümmerer und Erklärer. Am Ende, sagt er, war er nur noch frustriert. Warum ist das Bürgermeisteramt so unbeliebt?Eine Spurensuche Text: David Kulessa; Fotos: Lorenz Mehrlich 21. November 2025 | Lesezeit: 8 Min. Wenn zuletzt von vermeintlich unregierbaren Orten die Rede war, dann ging es dabei meist um Metropolen wie Köln, Rom oder gleich um ganz Frankreich.