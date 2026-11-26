Heute sei ein guter Morgen, sagt Christine Hidas und klackert mit ihren roten Clogs über den Flur. Ein guter Morgen, das heißt hier, in der Notaufnahme des Klinikums Darmstadt: Nichts piepst, und im Gang, der eigentlich komplett frei sein sollte, liegt nur eine Patientin auf einem Krankenhausbett. Eine dünne Frau mit weißen Haaren, ein Hausschuh ist ihr vom Fuß gerutscht. Der Rettungswagen hat sie gerade gebracht. Manchmal lägen auch fünf oder sechs Patienten im Flur, sagt Hidas, die hier die leitende Oberärztin ist.