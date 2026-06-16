Es ist dunkel. Der Fötus ist kleiner als eine Weintraube, er hat noch keine Gedanken und noch kein Bewusstsein, doch in ihm läuft bereits ein komplexes Programm ab. Im Ultraschall ist jetzt, in der achten Schwangerschaftswoche, ein kleiner Mensch zu sehen, mit entwickelten Fingern und Zehen. Auch sind alle Organe angelegt, eines sogar außerhalb seines Körpers: die Plazenta, ohne die das Kind nicht leben kann. Sie ist zu diesem Zeitpunkt größer als das Kind. Ihr, nicht ihm, gehört jetzt die Bühne.