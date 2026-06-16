Vom Zyklus des Lebens

Geburt, Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre: Eine Reise hinein in die gigantischen Hormonfabriken des weiblichen Körpers. Zu endlich beantworteten und manchen noch immer offenen Fragen.

Von Christina Berndt und Marie-Louise Timcke
29. Oktober 2026 | Lesezeit: 22 Min.
Foto: Synchrodogs / Connected Archives
Foto: Synchrodogs / Connected Archives

I. 

Auf die Welt kommen

Es ist dunkel. Der Fötus ist kleiner als eine Weintraube, er hat noch keine Gedanken und noch kein Bewusstsein, doch in ihm läuft bereits ein komplexes Programm ab. Im Ultraschall ist jetzt, in der achten Schwangerschaftswoche, ein kleiner Mensch zu sehen, mit entwickelten Fingern und Zehen. Auch sind alle Organe angelegt, eines sogar außerhalb seines Körpers: die Plazenta, ohne die das Kind nicht leben kann. Sie ist zu diesem Zeitpunkt größer als das Kind. Ihr, nicht ihm, gehört jetzt die Bühne.

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