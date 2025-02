Er kam als Fremder, und sie ließen es ihn spüren. So lang, bis er als Fremder wieder ging, tief verwundet in der Seele. Horst Köhler bleibt vielen in Erinnerung, wie er Ende Mai 2010, mehr gestützt als begleitet von seiner Frau Eva Luise, mit aschfahlem Gesicht vom Amt des Bundespräsidenten zurücktrat. Wofür er gestanden, was er bewirkt hat, ist dagegen weitgehend in Vergessenheit geraten.