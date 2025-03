Man erwischt Thorsten Alsleben am Telefon im ICE, die Verbindung ist erstaunlich gut, von seiner Laune lässt sich das allerdings nicht behaupten. Seit Jahren wirbt Alsleben für einen schlankeren Sozialstaat, für Reformen in den Jobcentern, in der Rentenversicherung und den Krankenkassen der Republik. Erst als Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, seit zwei Jahren als Chef der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), die vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall finanziert wird. Und jetzt das.