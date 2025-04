Geduld gehört natürlich auch dazu in einer Beziehung. Markus Söder genießt den Moment jetzt eigentlich schon ein bisschen zu lange. Mittlerweile ist er bei der Bonpflicht angekommen, die abgeschafft wird. „Kein weltbewegendes Thema“, das gibt er zu, aber er will jetzt bloß nichts auslassen, und irgendwie versteht das Lars Klingbeil sicher auch. Man ist sich ja nähergekommen in den vergangenen Tagen und Nächten der Koalitionsverhandlungen. Und doch kann der SPD-Chef jetzt offenbar nicht anders. Seine Augenbrauen verschieben sich ein paar Millimeter nach oben. Dann lächelt er. Die schwarz-rote Koalition existiert formal noch nicht, aber ein paar Regeln gibt es schon. Zum Beispiel diese: Söder so nehmen, wie er ist.