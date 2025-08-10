Die Beauftragte für internationale Beziehungen der Mongolischen Volkspartei steigt aus dem Auto, hält die Hand über die Augen und schaut in die Landschaft. Aber die Straße zwischen den hügeligen, grünen Wiesen ist: leer. Nichts zu sehen von Jigjidsuren Battulga, Nomade, preisgekrönter Pferdezüchter und Hüter eines ganz besonderen Pferds. Als er endlich ans Telefon geht, sagt er, dass er gerade bei einem Pferderennen sei. Dauert also noch.