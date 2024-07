Nicht die Bohne

Das Erste, woran Peter Aidoo nach dem Aufwachen denkt, sind seine Kakaobäume. Und das Letzte, was ihm abends im Bett durch den Kopf geht, sind sie auch. So viel kann schiefgehen, wenn man vom Kakao lebt. Und so viel geht seit einigen Jahren schief. In der Trockenzeit wird es zu heiß. In der Regenzeit regnet es zu wenig. Krankheiten gehen um, die seine Bäume angreifen. Diebe gehen um, die seine Früchte stehlen. Manchmal, sagt Peter Aidoo, schreckt er nachts hoch und hat ein ungutes Gefühl. Dann steht er auf, läuft zu seinen Bäumen und vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist.