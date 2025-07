Hitze? „Das ist wahrscheinlich einer der kältesten Sommer deines Lebens“

Ganz Europa schmilzt dahin wie ein Speiseeis auf schwarzem Teer, Hitzerekorde in Spanien, Waldbrände in Ostdeutschland und Südeuropa, in vielen Ländern gab es im Juni Temperaturabweichungen bis 14 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. All das ist aber vermutlich nur ein Vorgeschmack auf unser aller brandheiße Zukunft: Das wahrscheinlichste Szenario sagt für 2100 voraus, dass die Erde um etwa drei Grad wärmer sein wird. Wir wollten von zweien der wichtigsten Klimawissenschaftler wissen, welche Folgen das haben wird. Im Alltag. Für die Ernährung. Wen trifft es besonders? Warum wird es über Landgebieten, also fast überall da, wo wir Menschen leben, sogar sechs Grad heißer sein? Und was zur Hölle muss passieren, damit all das nicht passiert? Oder zumindest nicht in dieser Härte?