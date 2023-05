Flammen des Unheils

Seit einigen Tagen brennen in Kanada die Wälder. In Alberta im Westen des Landes wurden allein in dieser Woche 29 Feuer gezählt, der Rauch wird in den kommenden Tagen vermutlich bis zum Atlantik ziehen. Zwar sind Waldbrände um diese Zeit auf der Nordhalbkugel nicht ungewöhnlich. Doch in diesem Jahr ist das Feuerrisiko höher – verstärkt von einer anhaltenden Trockenheit, so meldete es der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus vor wenigen Tagen.

Es ist nicht die einzige Auffälligkeit, die Klimaforscher gerade beobachten. Laut Copernicus-Daten erlebte die Welt gerade den viertwärmsten April seit Beginn der Aufzeichnungen. Zwar lagen die Temperaturen in manchen Regionen auch unterhalb des Durchschnitts, gerade in Deutschland, aber auch in Großbritannien und Südosteuropa. Doch das hat die Hitze anderswo mehr als wettgemacht: Südostasien ächzt seit Wochen unter einer extremen Hitzewelle. Viel wärmer als gewöhnlich war es auch in großen Teilen Afrikas und Nordamerikas. In der Antarktis liegt die Ausdehnung des Meereises derzeit weit unter dem Durchschnitt: ein Fünftel weniger, 20 Prozent. Und die mittlere Oberflächentemperatur der Weltmeere hat Anfang April ein neues Allzeithoch erreicht.

Neue Maßstäbe setzt auch die Hitzewelle auf der Iberischen Halbinsel. In Spanien und Portugal war es im April so heiß wie nie zuvor in diesem Monat gemessen. In manchen Gegenden war es 20 Grad wärmer, als für diese Jahreszeit üblich ist. Und mit 36,9 und 38,8 Grad Celsius wurden für Portugal und das Festland Spaniens neue Temperaturrekorde aufgestellt.