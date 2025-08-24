Zorn auf die Ampelregierung: Klimaaktivisten mit Masken von Wirtschaftsminister Habeck, Bauministerin Geywitz, Bundeskanzler Scholz und Verkehrsminister Wissing im Herbst 2023 in Berlin.

