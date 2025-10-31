Klimapolitik

Was die großen Vier planen

Bei den größten CO₂-Emittenten der Welt gab es zuletzt einige große Fortschritte, aber auch wachsenden Widerstand gegen Klimaschutz. In welche Richtung steuern die EU, China, Indien und die USA? Ein Überblick.

Von Josef Kelnberger, David Pfeifer, Lea Sahay und Charlotte Walser
31. Oktober 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Vom 10. November an versammeln sich Vertreter der Weltgemeinschaft in Belém, einer Stadt an der Amazonasmündung in Brasilien, zur 30. UN-Klimakonferenz. Der Schauplatz im bedrohten Regenwaldgebiet ist symbolkräftig gewählt, die Hoffnungen auf gemeinsame Schritte hin zu entschlossenem Klimaschutz sind gedämpft – auch deshalb, weil aus den Ländern, die weltweit die meisten Treibhausgase ausstoßen, zuletzt widersprüchliche Signale kamen. Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Klimapolitik in der EU, China, Indien und den USA.

