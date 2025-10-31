Vom 10. November an versammeln sich Vertreter der Weltgemeinschaft in Belém, einer Stadt an der Amazonasmündung in Brasilien, zur 30. UN-Klimakonferenz. Der Schauplatz im bedrohten Regenwaldgebiet ist symbolkräftig gewählt, die Hoffnungen auf gemeinsame Schritte hin zu entschlossenem Klimaschutz sind gedämpft – auch deshalb, weil aus den Ländern, die weltweit die meisten Treibhausgase ausstoßen, zuletzt widersprüchliche Signale kamen. Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Klimapolitik in der EU, China, Indien und den USA.