Im Norden Deutschlands wurzelt ein Baum.
Bald soll er ein neues Leben in der Münchner Innenstadt beginnen.
Wo sich seit Jahren dutzende Expertinnen und Experten über ihn den Kopf zerbrechen.
Warum kostet ein Baum 93 000 Euro?
13. November 2026 | Lesezeit: 24 Min.
Sie haben sich an das Licht gewöhnt, das morgens auf ihre Wiese fällt, auf der kein Haus steht und keine Hütte, nur Reihen von Bäumen, akkurat wie auf einem Schachbrett. Sie haben sich an den Regen gewöhnt, der seltener fällt als früher, an die Scheren, die einmal im Jahr ihre Äste stutzen, an die Hände, die das Unkraut aus der Erde reißen und die sie sechsmal schon verpflanzt haben: Ihre Wurzeln sollen ja nie zu weit austreiben, um sie leichterhand an einem anderen Ort in die Erde setzen zu können.