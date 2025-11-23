Es wird wärmer werden. Oder eher: noch wärmer. Das hat die Klimakonferenz im brasilianischen Belém wieder allen ins Gedächtnis gerufen, die sich nicht ohnehin schon über diesen frühlingshaften November gewundert haben. Statt die Erderwärmung durch Treibhausgasemissionen bei 1,5 Grad Celsius zu halten, steuert die Erde gerade auf zwei oder drei Grad zu. Diese Zahlen aber sind im globalen Durchschnitt zu verstehen. Was bedeutet: An vielen Orten könnte es noch deutlich wärmer werden. Zum Beispiel in der Schweiz.