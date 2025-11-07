Prince William und Premierminister Keir Starmer nach ihrer Ankunft in Belém
Foto: BEN STANSALL/AFP
Plakat in Rio
Foto: IMAGO/Fabio Teixeira/IMAGO/Anadolu Agency
COP 30 in Brasilien

Der Moment der Wahrheit für den Klimaschutz

Bei der Klimakonferenz COP 30 in Belém soll ein Kunststück gelingen: Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung, obwohl alle Zeichen auf Rückschritt stehen. Ganz unmöglich ist das nicht.

COP 30 in Brasilien

Bei der Klimakonferenz COP 30 in Belém soll ein Kunststück gelingen: Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung, obwohl alle Zeichen auf Rückschritt stehen. Ganz unmöglich ist das nicht.

Von Michael Bauchmüller
7. November 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Für das, was André Aranha Corrêa do Lago vorhat, gibt es im Portugiesischen sogar ein eigenes Wort: mutirão. Es stammt aus der Welt der Indigenen und heißt so viel wie „Gemeinschaftsaktion“ oder „gemeinsame Anstrengung“. Passt also für einen Klimagipfel, deren Präsident der Karrierediplomat Corrêa do Lago ist. Wäre nur die Lage nicht so düster.

