Foto: IMAGO/Fabio Teixeira/IMAGO/Anadolu Agency
Foto: IMAGO/Fabio Teixeira/IMAGO/Anadolu Agency
COP 30 in Brasilien
Der Moment der Wahrheit für den Klimaschutz
7. November 2025 | Lesezeit: 5 Min.
Für das, was André Aranha Corrêa do Lago vorhat, gibt es im Portugiesischen sogar ein eigenes Wort: mutirão. Es stammt aus der Welt der Indigenen und heißt so viel wie „Gemeinschaftsaktion“ oder „gemeinsame Anstrengung“. Passt also für einen Klimagipfel, deren Präsident der Karrierediplomat Corrêa do Lago ist. Wäre nur die Lage nicht so düster.