Sie kommt rein, als sei sie unterwegs zu einer Kundgebung. Petrolfarbener Kapuzenpulli, Jeans, Sneakers, schlendernder Gang, die Haare zum Dutt gebunden, über der Schulter ein schwarzer Turnbeutel. Es ist 10.39 Uhr an diesem Mittwochmorgen in einer Reithalle im niedersächsischen Verden, und obwohl hier heute ein Urteil gesprochen werden soll, herrscht kurz der Eindruck, dass hier tatsächlich eine Kundgebung stattfinden könnte.