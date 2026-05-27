Foto: Sina Schuldt/AFP
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Was vom Terror übrig bleibt

Im Prozess gegen Daniela Klette ging es um Raubüberfälle, aber immer auch um ein besonderes Kapitel deutscher Geschichte. 13 Jahre Haft lautet das Urteil gegen die Ex-RAF-Terroristin, die keinen Zweifel daran lässt, wie sehr sie diesen Staat noch immer ablehnt.

Foto: Sina Schuldt/AFP
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Was vom Terror übrig bleibt
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Im Prozess gegen Daniela Klette ging es um Raubüberfälle, aber immer auch um ein besonderes Kapitel deutscher Geschichte. 13 Jahre Haft lautet das Urteil gegen die Ex-RAF-Terroristin, die keinen Zweifel daran lässt, wie sehr sie diesen Staat noch immer ablehnt.

Von Jana Stegemann und Benedikt Warmbrunn
27. Mai 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Sie kommt rein, als sei sie unterwegs zu einer Kundgebung. Petrolfarbener Kapuzenpulli, Jeans, Sneakers, schlendernder Gang, die Haare zum Dutt gebunden, über der Schulter ein schwarzer Turnbeutel. Es ist 10.39 Uhr an diesem Mittwochmorgen in einer Reithalle im niedersächsischen Verden, und obwohl hier heute ein Urteil gesprochen werden soll, herrscht kurz der Eindruck, dass hier tatsächlich eine Kundgebung stattfinden könnte.

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