Es sind vor allem diese drei Familien, die Eltern von Elias, Ben, Leon und Paul, die in den kommenden zwei Jahren auf Aufklärung drängen werden. Die immer in Kontakt bleiben, auch wenn ihre Kinder nicht mehr miteinander spielen dürfen werden: Die Eltern wollen das Verhalten ja unterbinden.

Kurz nachdem Tanja Bäcker Elias abgemeldet hatte, habe bei ihr das Telefon geklingelt, so erzählt sie es. Das städtische Jugendamt habe gefragt: Es gebe so viele Abmeldungen im Kindergarten, was denn da los sei? Sie habe gezögert. Anzeige zu erstatten, erschien ihr damals noch nicht richtig. Bei einer Fachberatungsstelle sei ihnen davon abgeraten worden, weil einem Vierjährigen wahrscheinlich nicht geglaubt würde. Bäcker habe einen Rückruf versprochen, doch am nächsten Tag habe sich die Jugendamtsmitarbeiterin schon wieder gemeldet: Sie habe schlimme Dinge gehört. Sie habe Tanja Bäcker gebeten, so erzählt es die Mutter, am nächsten Morgen zu einem Gespräch aufs Jugendamt zu kommen. Auch die Polizei werde da sein.

Das Jugendamt schreibt auf Anfrage, eine der Mütter habe sich an diesem Tag selbst bei ihnen gemeldet und von „mutmaßlich übergriffigem Verhalten“ in der Kita berichtet. Am selben Tag hätten noch weitere Eltern angerufen und Ähnliches geschildert. Das Amt gibt an, über die Anrufe der Eltern überhaupt erst von den Vorwürfen erfahren zu haben.

Sicher ist: Am nächsten Tag machte Tanja Bäcker eine Aussage bei der Polizei. Sie und eine weitere Mutter beschrieben der Polizei das Verhalten ihrer Kinder, so steht es später in der Akte.

Noch am selben Tag im Winter 2022 durchsuchte die Polizei den Kindergarten. Der Verdacht: sexueller Missbrauch von Kindern, § 176 StGB.

Die Kinder waren noch in den Räumen, als die Polizei anrückte, 17 Beamte aus drei Dienststellen, mit mehreren Datenträgerspürhunden. Die Beamten hätten die Kinder abgelenkt, erzählen Eltern später: Alle hätten draußen im Garten einen Maulwurf suchen sollen. Währenddessen habe die Polizei das Büro und beide Gruppenräume durchsucht. Sie nahmen erst mal zwei Computer mit, einen USB-Stick und ein paar CDs. Das ist im Durchsuchungsprotokoll vermerkt. Eine Kamera fanden sie nicht.

Die Eltern mussten ihre Kinder am Tor zum Garten abholen. Erst sagte ihnen niemand, was los war. Das Jugendamt schreibt auf Anfrage, einige Tage nach der Durchsuchung habe es einen Infoabend für alle Eltern gegeben, bei dem Vertreter der Jugendämter „umfänglich zu allen Fragen Stellung genommen“ hätten.

Den Dachboden des Kindergartens ließen die Beamten bei der Durchsuchung zunächst aus, einige Wochen später aber fand die Polizei dort ein offenbar Jahrzehnte altes Fotoalbum mit Bildern ehemaliger Kindergartenkinder, darunter auch ein Foto von Kindern, die „nackt herumspringen“ und sich am Wasser eines Rasensprengers „offensichtlich abkühlen“. So ist es in der Akte dokumentiert. An einer Stelle findet sich demnach in dem Album eine Notiz: „Ich fasse Luna oder Lena (nicht leserlich) an. Gruppenbild.“ Das Foto dazu fehlt. Eine andere Notiz lautet: „Gruppenbild. Ich fasse Sarah an.“ Auch hierzu gibt es kein Foto.

Die Polizei hielt die Fotos offenbar nicht für verdächtig: „Es scheint nicht so, dass diese Bilder verheimlicht werden sollten“, steht in dem Vermerk. Aus dem geht auch hervor, dass die Beamten die Alben auf dem Dachboden zwar durchgeschaut, aber nicht sichergestellt haben. Das geschah erst später, als jemand aus dem damaligen Kindergartenvorstand die Alben beim Kommissariat abgab. Nichts davon lieferte letztlich Belege für den Tatvorwurf.

Die Staatsanwaltschaft schreibt zu den Fotoalben in ihrem Einstellungsbescheid: „Eine Relevanz der Bilder für das vorliegende Verfahren ist nicht erkennbar.“ Doch dass die Polizei Gegenstände nicht mitnahm, nährte das Misstrauen mancher Eltern.

Die Polizei ließ Fragen dazu unbeantwortet.

Im Kindergarten gab es schon länger kritische Stimmen. In dessen Trägerverein sind fast alle Eltern und Angestellten Mitglied. Schon seit Jahren gab es Kritik daran, dass im Vorstand dennoch über längere Zeit nur Erzieherinnen saßen. Und an den Corona-Regeln, die nach der Pandemie beibehalten wurden: Eltern durften das Gebäude nicht mehr betreten, mussten ihre Kinder an der Tür absetzen und wieder abholen. Die Erzieherinnen begründeten das damit, dass sie so mehr Ruhe in den Ablauf bringen konnten, die Kinder auch im Flur spielen konnten. Viele Eltern nahmen das Vorgehen als intransparent wahr.

Manche hatten den Ort, an dem sie ihre Kinder jeden Morgen abgeben, jahrelang nicht von innen gesehen. Sie fragten sich: Warum dürfen wir dort nicht rein?

Als Elias und Ben begannen, von mutmaßlichem Missbrauch durch die Erzieherinnen zu erzählen, als der Verdacht in die Köpfe kroch, sahen einige die ohnehin umstrittenen Regeln in einem anderen Licht.

Eine Mutter stellte sich zwischenzeitlich die Frage, ob sie es hier mit einem Kinderpornoring zu tun habe. Manche glaubten, die Erzieherinnen seien schuldig. Andere, dass sie mit der Situation nur sehr schlecht umgegangen seien. Wieder andere glaubten, es sei gar nichts passiert.