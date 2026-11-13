Wenn es so weitergeht, könnten wir bald aussterben. Nicht an einem Virus oder weil KI uns alle töten will. Sondern, weil es immer weniger Kinder gibt. Die Geburtenraten sinken, und zwar so ziemlich überall auf der Welt. Im Jahr 2055, schätzen manche Experten, könnte die Weltbevölkerung erstmals rückläufig sein. Dann würden also weniger Menschen geboren werden als sterben.