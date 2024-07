Endlich mal ein Langweiler

Keir Starmer ist nicht besonders groß, Typ Philipp Lahm, ähnlich seriös frisiert, nur etwas grauer, Starmer ist ja auch schon 61. Er ist höflich zugewandt im Smalltalk, hat aber weder den vereinnahmenden Weltenmann-Charme von Tony Blair noch die auf faszinierende Weise irre und schamlose Ausstrahlung eines Boris Johnson. Sein Händedruck ist in seiner Festigkeit irgendwo zwischen der zupackenden Blair-Hand und den schlabbrigen Johnson-Fingern, also absolut in Ordnung für jemanden, der höchstwahrscheinlich bald Regierungschef eines G-7-Landes sein wird.