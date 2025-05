Schon der Name macht klar, wie symbolisch die Angriffe sind, die Indien in der Nacht auf Mittwoch auf pakistanisches Staatsgebiet geflogen hat: „Operation Sindur.“ Als Sindur bezeichnet man die zinnoberrote Pulvermarkierung, die indische Frauen auf der Stirn oder am Scheitel tragen, um anzuzeigen, dass sie verheiratet sind. Die Attacke sollte also als Racheakt verstanden werden: Vergeltung für die 26 Hindu-Witwen, deren Männer am 22. April in Kaschmir von Terroristen erschossen wurden, weil sie keine islamischen Verse aufsagen konnten.