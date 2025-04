Schaut man vom Brauereilokal Steamworks über den Fährhafen und den Vancouver Harbour nach Norden, beginnen am Horizont die Wälder mit den Douglasien und Riesentannen, die sich von hier bis in die Gegenden ziehen, in denen der nördliche Polarkreis beginnt. Wildnis. Das Steamworks ist am Nachmittag ein beliebter Zwischenstopp der Pendler, die auf dem Weg von ihren Glastürmen in Downtown zu den Nahverkehrszügen in der Waterfront Station noch ein Bier trinken oder einen Teller Fish and Chips essen, die hier, wie es sich für eine Hafenstadt gehört, die perfekte Balance aus kross und fleischig haben.