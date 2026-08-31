Er fährt meistens durch den Tunnel, das geht am schnellsten. „Tunnel to the USA“, steht auf Schildern im Zentrum von Windsor, Kanada, gleich gegenüber von Detroit, USA. Auf der kanadischen Seite muss man 8,25 Canadian Dollar zahlen, gut fünf Euro, um unter dem Detroit River rüber in die Vereinigten Staaten von Amerika zu fahren. Ein paar Minuten dauert die Fahrt durch den 1500 Meter langen Tunnel, sofern sich die Autos nicht stauen und die Grenzbeamten einigermaßen gut gelaunt sind.