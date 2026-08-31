Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
Foto: Geoff Robins/AFP
Foto: Geoff Robins/AFP

Nimm das, Trump

Die meisten Kanadier mochten Donald Trump noch nie. Und doch sind sie fassungslos darüber, wie ein einzelner Mensch es gerade schafft, eine über Jahrhunderte gewachsene Freundschaft zu zertrümmern. Es bleibt die blanke Wut.

Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
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Foto: Geoff Robins/AFP
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Nimm das, Trump
Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
Die kanadische Flagge in Windsor, dahinter die Skyline von Detroit, USA.
Foto: Geoff Robins/AFP
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Die meisten Kanadier mochten Donald Trump noch nie. Und doch sind sie fassungslos darüber, wie ein einzelner Mensch es gerade schafft, eine über Jahrhunderte gewachsene Freundschaft zu zertrümmern. Es bleibt die blanke Wut.

Von Peter Burghardt
31. August 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Er fährt meistens durch den Tunnel, das geht am schnellsten. „Tunnel to the USA“, steht auf Schildern im Zentrum von Windsor, Kanada, gleich gegenüber von Detroit, USA. Auf der kanadischen Seite muss man 8,25 Canadian Dollar zahlen, gut fünf Euro, um unter dem Detroit River rüber in die Vereinigten Staaten von Amerika zu fahren. Ein paar Minuten dauert die Fahrt durch den 1500 Meter langen Tunnel, sofern sich die Autos nicht stauen und die Grenzbeamten einigermaßen gut gelaunt sind.

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