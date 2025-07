Als Sylvie Njobati die Ngonnso zum ersten Mal sah, im Ethnologischen Museum in Berlin, gingen im Saal für ein paar Sekunden die Lichter aus. Ein Stromausfall. Klar, das kommt vor, nicht nur in Kamerun, auch in Deutschland. Aber Sylvie Njobati ist überzeugt davon, dass der Strom nicht ohne Grund ausfiel. Sie glaubt, die Ngonnso habe sie erkannt. Sie habe in diesem Moment keiner Statue in die Augen geblickt, sondern einer Person. Einer Person, deren Schmerz sie durch das Museumsglas hindurch spürte.