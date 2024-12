Manchmal findet sich Glück in der größten Tragödie. So wie bei Kuy Navy, 58, und Hun Theara, 58, die sich verliebten, ausgerechnet, als sie die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachten. Beide wurden im Jahr 1986 späte Opfer des Indochinakriegs. Eines Krieges, der vor mehr als einem halben Jahrhundert die Welt in Aufruhr versetzte und auch ihr Heimatland Kambodscha verheerte. Beide verloren ihr linkes Bein, als sie auf Minen traten, die verlegt worden waren, um feindliche Kämpfer zu stoppen, und die im Boden vergessen worden waren, weil nach dem Krieg keiner mehr wusste, wo sie genau lagen.