Die politische Reise der Kamala Harris

Truths, Wahrheiten, hat im Amerikanischen etwas Sakrosanktes. „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal ...“, „Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen wurden ...“, lautet das Mantra der Unabhängigkeitserklärung und damit des Selbstverständnisses der USA.