Foto: Noi Crew
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Ausgerechnet die Gerichtsprozesse, in denen die Wehrhaftigkeit der Demokratie verhandelt wird, finden immer öfter ganz weit draußen statt.

Dort, wo es niemand mehr mitbekommt.

Hallooooooo? Hört hier noch einer zu?

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Ausgerechnet die Gerichtsprozesse, in denen die Wehrhaftigkeit der Demokratie verhandelt wird, finden immer öfter ganz weit draußen statt.

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Dort, wo es niemand mehr mitbekommt.

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Hallooooooo? Hört hier noch einer zu?
Von Annette Ramelsberger
10. April 2026 | Lesezeit: 21 Min.

Dresden

Eine Dame steigt aus ihrem Wagen. Sie sieht sich irritiert um. Ein Gewerbegebiet im Nirgendwo, gerade fährt ein Lastwagen vorbei, der Staub aufwirbelt. Die Dame ist die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opferfamilien des NSU: Barbara John, eine strahlende Frau von 87 Jahren, noch immer voller Energie. John ist zum Prozessauftakt nach Dresden gekommen – dem Prozess gegen Susann Eminger, die beste Freundin der NSU-Mörderin Beate Zschäpe.

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