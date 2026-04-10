Eine Dame steigt aus ihrem Wagen. Sie sieht sich irritiert um. Ein Gewerbegebiet im Nirgendwo, gerade fährt ein Lastwagen vorbei, der Staub aufwirbelt. Die Dame ist die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opferfamilien des NSU: Barbara John, eine strahlende Frau von 87 Jahren, noch immer voller Energie. John ist zum Prozessauftakt nach Dresden gekommen – dem Prozess gegen Susann Eminger, die beste Freundin der NSU-Mörderin Beate Zschäpe.