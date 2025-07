Neulich bekam Bill Gates in Berlin den Walther-Rathenau-Preis, und das war nicht nur deshalb eine bemerkenswerte Veranstaltung, weil Gates in Gestik und Mimik bisweilen an Kermit erinnerte, den exzellenten Frosch aus der „Muppet Show“, und die Haupt-Laudatorin Julia Klöckner passend dazu ein grünes Kleid trug, sondern auch, weil es erstaunlich miserable und erstaunlich gute Reden zu hören gab. Und wer hätte gedacht, dass es die Bundestagspräsidentin Klöckner sein würde, die die deutlich beste Rede hielt? In flüssigem, klarem Englisch.