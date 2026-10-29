Die Jungen sehen alt aus
Die Jungen sehen alt aus
29. Oktober 2026 | Lesezeit: 12 Min.
Da ist er wieder, dieser Song. Samstagnachmittag in Rom, Via Cavour, der Protestzug ist bald an den Kaiserforen angekommen. Links war gerade schon kurz das Kolosseum zu sehen. Der Lautsprecherwagen rollt voran, er spielt das Lied, das wie ein Soundtrack über diesen Wochen liegt. Man hört es auf den Plätzen, den Demos. Und in den Social-Media-Videos von Krawallen und Zerstörung. „In Italia“ heißt der Song, er ist von 2008, aber immer noch aktuell. Der Rapper Fabri Fibra erzählt darin von den vielen Widersprüchen des Landes. Im Original singt Gianna Nannini dazu, die italienische Rocklegende.