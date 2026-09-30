Beim Nachrichtensender Welt-TV hatten sie sich am Montag offenbar gedacht, es könnte eine gute Idee sein, den früheren stellvertretenden Nationaltorwart Timo Hildebrand anzurufen, um über Jürgen Klopp und dessen erste Niederlage mit der Nationalmannschaft zu sprechen. Hildebrand, 47, hatte im Juni während der Weltmeisterschaft Aufsehen erregt, als er in einem selbst gefertigten Wohnzimmer-Video eine eigenwillige Standpaukenrede zugunsten seines Torwart-Genossen Manuel Neuer hielt. „Ihr habt alle keine Ahnung“, rief er dem Publikum zu, und dass ihn die Impertinenz der Ahnungslosen, die noch nie im Tor gestanden hätten, aber trotzdem den Nationaltorwart Manu kritisierten, „ganz hart ankotzt“.