SZ Mindpop
Journalismus trifft Festival
Los ging's mit Fernsehmoderator Tobias Krell alias Checker Tobi.
Er lieferte Antworten auf die Frage: "Wie erklärt man Kindern, was los ist in der Welt?"
Autorin Verena Keßler ("Gym") sprach in ihrem Vortrag über Leistungsdruck und das ewige Vergleichen.
Zum Psychologie-Live-Podcast "Die Lösung" kamen Verena Fiebiger und Nike Hilber auf die Bühne.
Sie besprachen, wie sich das Unbewusste in Form einer psychischen Störung auf einmal bemerkbar macht.
Technikpsychologin Martina Mara informierte über Risiken und Nebenwirkungen vermenschlichter KI.
Christina Berndt und Vera Araújo Soares erörterten, warum Älterwerden per se nicht negativ ist.
Inmitten Foodtrucks, Drinks und Merch: Zeit für Gespräche mit den anderen Gästen.
Saimah Jiwa, Thi, Karim Fereidooni, QUEEN Lizzy und Isabel Abedi debattierten, wie aware wir gegen Rassismus sind.
Corinna Koch hatte Journalistin und Moderatorin Victoria Reichelt zu Gast.
Sie ergründeten, wie viel Politik in den For You Pages steckt.
Was der Zyklus für Arbeit und Sport bedeutet, besprachen Julia Sacher, Saba Shakalio, Alissia Quaintance und Sara Peschke.
Mentalist Timon Krause brachte das Publikum mit seinen Mind Hacks ins Grübeln...
... und zum Mitmachen.
Krönender Abschluss von Tag eins war die Party, die von QUEEN Lizzy eröffnet wurde.
Kaiserwetter lockte am zweiten Festivaltag erneut an die 1000 Menschen in die Bavaria Studios.
Geboten war wieder SZ-Journalismus in vielen Facetten, von ernst bis fröhlich.
Voll wurde es beim "True Crime"-Panel mit Podcasterin Linn Schütze ("Mord auf Ex", "Die Jägerin") und Kriminologieprofessorin Gina Rosa Wollinger.
SZ-Reporterin Sina-Maria Schweikle nahm im "Travel slam" mit auf ihre Reisen in alle Welt.
Zwischendurch lockten DIY-Workshops mit gemeinsamen Häkeln unter Anleitung.
Malen in der Gruppe bot Content Creator Carlo Sommer, das Motto lautete: "Picasso on a budget".
Reihum entstanden in kurzer Zeit Bilder, die sich sehen lassen können.
Ernst wurde es beim Live-Podcast "White Tiger" über Gewalt im Internet mit Benedikt Warmbrunn, Lina Verschwele und Antonia Franz.
Weshalb der Frauenkörper auch im Jahr 2026 politisch ist, erklärte Schauspielerin und Autorin Saralisa Volm.
Um den neuen Nahen Osten drehte es sich bei Moritz Baumstieger, Shahrzad Eden Osterer und Natalie Amiri.
Romance Novels aus datenjournalistischer Sicht präsentierten Berit Kruse und Vivien Götz.
Wann ist ein Witz ein Witz? Das thematisierten Comedienne Cordula Grünlich und Content Creator sandrocap mit Jens-Christian Rabe.
Warum wir so auf Gossip stehen, diskutierten Gizem Çelik, Alica Schellhorn, Lea Dakowski und Lina Kempenich mit Jana Stegemann.
Während es draußen dunkel wurde...
... präsentierte drinnen Maria Clara Groppler Ausschnitte ihres Comedy-Programms "Mehrjungfrau".
Ein vergnüglicher Abschluss von zwei Tagen, die SZ-Journalismus für ein junges Publikum zum Erlebnis machten.