SZ Mindpop

Journalismus trifft Festival

Von Martin Langeder und Andi Huber (Fotos)
11. Mai 2026
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Zwei Tage, 33 Programmpunkte, zig kluge Gedanken. So lief Mindpop, das neue Festival der SZ.

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Los ging's mit Fernsehmoderator Tobias Krell alias Checker Tobi.

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Er lieferte Antworten auf die Frage: "Wie erklärt man Kindern, was los ist in der Welt?"

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Autorin Verena Keßler ("Gym") sprach in ihrem Vortrag über Leistungsdruck und das ewige Vergleichen.

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Zum Psychologie-Live-Podcast "Die Lösung" kamen Verena Fiebiger und Nike Hilber auf die Bühne.

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Sie besprachen, wie sich das Unbewusste in Form einer psychischen Störung auf einmal bemerkbar macht.

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Technikpsychologin Martina Mara informierte über Risiken und Nebenwirkungen vermenschlichter KI.

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Christina Berndt und Vera Araújo Soares erörterten, warum Älterwerden per se nicht negativ ist.

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Inmitten Foodtrucks, Drinks und Merch: Zeit für Gespräche mit den anderen Gästen.

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Saimah Jiwa, Thi, Karim Fereidooni, QUEEN Lizzy und Isabel Abedi debattierten, wie aware wir gegen Rassismus sind.

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Corinna Koch hatte Journalistin und Moderatorin Victoria Reichelt zu Gast.

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Sie ergründeten, wie viel Politik in den For You Pages steckt.

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Was der Zyklus für Arbeit und Sport bedeutet, besprachen Julia Sacher, Saba Shakalio, Alissia Quaintance und Sara Peschke.

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Mentalist Timon Krause brachte das Publikum mit seinen Mind Hacks ins Grübeln...

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... und zum Mitmachen.

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Krönender Abschluss von Tag eins war die Party, die von QUEEN Lizzy eröffnet wurde.

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Kaiserwetter lockte am zweiten Festivaltag erneut an die 1000 Menschen in die Bavaria Studios.

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Geboten war wieder SZ-Journalismus in vielen Facetten, von ernst bis fröhlich.

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Voll wurde es beim "True Crime"-Panel mit Podcasterin Linn Schütze ("Mord auf Ex", "Die Jägerin") und Kriminologieprofessorin Gina Rosa Wollinger.

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SZ-Reporterin Sina-Maria Schweikle nahm im "Travel slam" mit auf ihre Reisen in alle Welt.

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Zwischendurch lockten DIY-Workshops mit gemeinsamen Häkeln unter Anleitung.

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Malen in der Gruppe bot Content Creator Carlo Sommer, das Motto lautete: "Picasso on a budget".

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Reihum entstanden in kurzer Zeit Bilder, die sich sehen lassen können.

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Ernst wurde es beim Live-Podcast "White Tiger" über Gewalt im Internet mit Benedikt Warmbrunn, Lina Verschwele und Antonia Franz.

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Weshalb der Frauenkörper auch im Jahr 2026 politisch ist, erklärte Schauspielerin und Autorin Saralisa Volm.

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Um den neuen Nahen Osten drehte es sich bei Moritz Baumstieger, Shahrzad Eden Osterer und Natalie Amiri.

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Romance Novels aus datenjournalistischer Sicht präsentierten Berit Kruse und Vivien Götz.

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Wann ist ein Witz ein Witz? Das thematisierten Comedienne Cordula Grünlich und Content Creator sandrocap mit Jens-Christian Rabe.

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Warum wir so auf Gossip stehen, diskutierten Gizem Çelik, Alica Schellhorn, Lea Dakowski und Lina Kempenich mit Jana Stegemann.

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Während es draußen dunkel wurde...

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... präsentierte drinnen Maria Clara Groppler Ausschnitte ihres Comedy-Programms "Mehrjungfrau".

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Ein vergnüglicher Abschluss von zwei Tagen, die SZ-Journalismus für ein junges Publikum zum Erlebnis machten.

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