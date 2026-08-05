Joschka Fischer im SZ-Interview
„Die gemütliche Zeit ist vorbei“
Joschka Fischer im SZ-Interview
„Die gemütliche Zeit ist vorbei“
5. August 2026 | Lesezeit: 10 Min.
Joschka Fischer, 78 Jahre alt, sitzt an diesem warmen Sommertag in einem gut gekühlten Konferenzraum, ganz oben in einem Altbau am Berliner Kurfürstendamm. Hier hat der frühere Außenminister und Vizekanzler sein Büro, vor allem aber hat er einiges zu sagen. „Schauen Sie“, sagt er mehrmals, um dann nicht nur die Lage der Welt zu sezieren, sondern vor allem die Rolle Deutschlands und Europas.