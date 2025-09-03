Drückend schwül ist es. Die Türen der Klassenzimmer sind geöffnet, irgendwo wird getrommelt. Kinder in Schuluniformen rennen durch die Flure. Zwei Männer fegen in aller Ruhe über den Kunstrasen hinter der Schule. Ein ganz normaler Schultag an der Modern School in Vasant Vihar, einem Stadtteil von Neu-Delhi. Immerhin, sie haben ihm einen roten Teppich ausgerollt.