Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert

Ohne meinen Chef sag ich nichts

Seit vier Monaten ist Johann Wadephul im Amt, und seine Mission könnte nicht komplizierter sein: Außenpolitik zu machen, obwohl Friedrich Merz die ganz gern selbst macht. Unterwegs mit einem Minister, der es vor allem einem recht machen muss.

Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert
Ohne meinen Chef sag ich nichts
Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert

Seit vier Monaten ist Johann Wadephul im Amt, und seine Mission könnte nicht komplizierter sein: Außenpolitik zu machen, obwohl Friedrich Merz die ganz gern selbst macht. Unterwegs mit einem Minister, der es vor allem einem recht machen muss.

Von Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle
3. September 2025 | Lesezeit: 10 Min.

Drückend schwül ist es. Die Türen der Klassenzimmer sind geöffnet, irgendwo wird getrommelt. Kinder in Schuluniformen rennen durch die Flure. Zwei Männer fegen in aller Ruhe über den Kunstrasen hinter der Schule. Ein ganz normaler Schultag an der Modern School in Vasant Vihar, einem Stadtteil von Neu-Delhi. Immerhin, sie haben ihm einen roten Teppich ausgerollt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.