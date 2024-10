Stirb in einem anderen Land

Das Leben in Japan ist gut für Saeed Zafar. Der Tod eher nicht. Das ist das Problem für ihn und die muslimische Gemeinde in der Stadt Beppu an der Ostküste der südlichsten japanischen Hauptinsel Kyushu. Es ist keines dieser Probleme, die sie lösen können, indem sie sich einfach dem Willen der Japaner anpassen. Die Japaner verbrennen ihre Toten. Die islamische Lehre hingegen verbietet die Verbrennung der Toten. Nachzugeben wäre Gotteslästerung. Seit sechs Jahren versuchen Saeed Zafar und die anderen im Vorstand des örtlichen Muslim-Verbandes BMA deshalb, mit Rücksicht auf alle Gesetze und behördlichen Auflagen, einen islamischen Friedhof für Beerdigungen anzulegen, es wäre der erste auf Kyushu.