Wie grün das Gras hier ist. Leuchtend grün, wie das Klischee es vorschreibt. Ein sanfter Frühlingswind treibt Schäfchenwolken über den Himmel. Darunter grasen, ja wirklich, Schafe. Von London aus fährt man anderthalb Stunden mit dem Zug nach Südwesten, danach noch mal ein paar Stationen Busgezuckel und dann: Idylle. Schneeglöckchen, Moos, gepflegte, umrankte Häuschen. Willkommen in Chawton, dem Jane-Austen-Pilgerort Nummer eins.