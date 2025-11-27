Sie hat’s damals schon gewusst

In Jane Austens Büchern tragen alle Frauen Häubchen und wollen nichts als heiraten? Von wegen. Über eine der klügsten Gesellschaftssatirikerinnen der Literaturgeschichte, deren messerscharfe Beobachtungen über Männer, Macht und Liebe auch heute noch relevant sind. Und wie.

Sie hat’s damals schon gewusst

In Jane Austens Büchern tragen alle Frauen Häubchen und wollen nichts als heiraten? Von wegen. Über eine der klügsten Gesellschaftssatirikerinnen der Literaturgeschichte, deren messerscharfe Beobachtungen über Männer, Macht und Liebe auch heute noch relevant sind. Und wie.

Von Kathleen Hildebrand, Illustration: Joana Hahn
12. Dezember 2025 | Lesezeit: 21 Min.

Wie grün das Gras hier ist. Leuchtend grün, wie das Klischee es vorschreibt. Ein sanfter Frühlingswind treibt Schäfchenwolken über den Himmel. Darunter grasen, ja wirklich, Schafe. Von London aus fährt man anderthalb Stunden mit dem Zug nach Südwesten, danach noch mal ein paar Stationen Busgezuckel und dann: Idylle. Schneeglöckchen, Moos, gepflegte, umrankte Häuschen. Willkommen in Chawton, dem Jane-Austen-Pilgerort Nummer eins.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.