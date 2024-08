Streik am Strand

„Wir wissen gar nichts“, sagt Susanna Rivera im Kassenhäuschen des „Lido Blu“ in Arma di Taggia, einem Badeort an der italienischen Riviera, und breitet hilflos die Arme aus. Die Konzession, die mal als zeitlich unbegrenzt gekauft wurde, laufe auf einen Schlag Ende des Jahres aus. Man werde sich natürlich wieder bewerben, aber wenn zahlungskräftige internationale Investoren zum Zuge kommen? „Kann sein, dass wir dann nächstes Jahr nicht mehr hier sind.“ Einfach so? „Einfach so.“ Fragt sie denn nicht mal bei der Stadtverwaltung nach, wann und nach welchen Kriterien die Konzessionen vergeben werden? „Doch, aber die wissen auch nichts.“