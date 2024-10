Ausgelagert nach Albanien

Die Männer aus Ägypten und Bangladesch hatten versucht, in einem Flüchtlingsboot irregulär in die Europäische Union einzureisen und waren von Schiffen der italienischen Behörden aufgegriffen worden. Ihre Asylverfahren sollen nun in speziellen Lagern in Albanien abgehandelt werden. Italienischen Boden durften sie gar nicht erst betreten.