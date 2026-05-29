Foto: Oded Balilty/AP Photo/Oded Balilty
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Foto: Mohammed Torokman/REUTERS
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Westjordanland

Mit diesem Dorf soll auch eine Hoffnung verschwinden

Israels rechtsextremer Minister Smotrich will den Beduinenort Chan al-Ahmar von der Landkarte streichen. Wird so das Ende der Zweistaatenlösung besiegelt?

Foto: Oded Balilty/AP Photo/Oded Balilty
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Westjordanland

Mit diesem Dorf soll auch eine Hoffnung verschwinden
Foto: Mohammed Torokman/REUTERS
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Israels rechtsextremer Minister Smotrich will den Beduinenort Chan al-Ahmar von der Landkarte streichen. Wird so das Ende der Zweistaatenlösung besiegelt?

Von Sina-Maria Schweikle
29. Mai 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Es sind Ferien, die Schule ist geschlossen. Dutzende Kinder rennen über staubige Wege zwischen einfachen Hütten im Dorf Chan al-Ahmar. Von der nahen Schnellstraße dringt das Rauschen des Verkehrs herüber, darüber liegt der Ruf des Muezzins. Sheikh Ahmed schaut den Kindern nach. Wie wird es ihnen ergehen? „Wenn alles so bleibt, wie es ist, haben sie eine Zukunft. Aber wenn sich die Lage weiter zuspitzt, werden sie keine Zukunft haben“, antwortet er.

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