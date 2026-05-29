Es sind Ferien, die Schule ist geschlossen. Dutzende Kinder rennen über staubige Wege zwischen einfachen Hütten im Dorf Chan al-Ahmar. Von der nahen Schnellstraße dringt das Rauschen des Verkehrs herüber, darüber liegt der Ruf des Muezzins. Sheikh Ahmed schaut den Kindern nach. Wie wird es ihnen ergehen? „Wenn alles so bleibt, wie es ist, haben sie eine Zukunft. Aber wenn sich die Lage weiter zuspitzt, werden sie keine Zukunft haben“, antwortet er.