Ein Jubiläum mit Pomp und Protesten

Der große Festtag riecht nach Kohle und Grillfleisch, er klingt wie eine landesweite Techno-Party, und natürlich spannt sich über all dem am Mittwoch ein strahlend blauer Himmel, an dem die Kampfjets bei der traditionellen Flugschau lärmend ihre Runden drehen. Israel feiert den 75. Jahrestag der Staatsgründung. Es ist ein Fest der Freude und des Stolzes. Doch überschattet wird dieses Jubiläum vom Streit und einer brennenden Sorge um die Zukunft, konkret: um die Einheit des jüdischen Staats.

Wie gespalten die Nation den Feiertag begeht, zeigt sich gleich zum Eingang der Festivitäten. In Jerusalem kommen am Dienstagabend nach Sonnenuntergang die Spitzen des Staats zur offiziellen Zeremonie zusammen, zwölf Fackeln werden auf dem Herzlberg entzündet, die für die zwölf Stämme Israels stehen. In Tel Aviv dagegen und an zahlreichen anderen Orten versammeln sich zur gleichen Zeit die Demonstranten, die auch und gerade an diesem besonderen Tag gegen die Politik der rechten Regierung protestieren.

Der brüchige Zusammenhalt steht deshalb auch im Mittelpunkt der Reden bei der staatlichen Jubiläumsfeier, die von Oppositionsführer Jair Lapid demonstrativ boykottiert worden ist. Präsident Isaac Herzog hatte schon vorab in einem Interview gewarnt, dass sich Israel „in der schlimmsten internen Krise seit der Gründung des Staats“ befinde.