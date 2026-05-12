Westjordanland
Hier wird die Idee von der Zweistaatenlösung in Stücke gerissen
12. Mai 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Hinter der Eistruhe von Mousa Hajuj ragen nur noch Metallgerippe aus dem Boden. Dort, wo am Tag zuvor noch drei Geschäfte standen, hat man freie Sicht auf den Ortseingang von al-Eizariya.
Westjordanland
Hier wird die Idee von der Zweistaatenlösung in Stücke gerissen
Hinter der Eistruhe von Mousa Hajuj ragen nur noch Metallgerippe aus dem Boden. Dort, wo am Tag zuvor noch drei Geschäfte standen, hat man freie Sicht auf den Ortseingang von al-Eizariya.