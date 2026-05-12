Foto: Leonard Scharfenberg
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Foto: JOHN WESSELS/AFP
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Westjordanland

Hier wird die Idee von der Zweistaatenlösung in Stücke gerissen

Israels Regierung will östlich von Jerusalem eine Siedlung und eine Straße bauen, die das Westjordanland in zwei Teile schneiden. Im Weg stehen Läden wie der von Mousa Hajuj.

Von Leonard Scharfenberg
12. Mai 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Hinter der Eistruhe von Mousa Hajuj ragen nur noch Metallgerippe aus dem Boden. Dort, wo am Tag zuvor noch drei Geschäfte standen, hat man freie Sicht auf den Ortseingang von al-Eizariya.

Foto: Leonard Scharfenberg
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Westjordanland

Hier wird die Idee von der Zweistaatenlösung in Stücke gerissen
Foto: JOHN WESSELS/AFP
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Israels Regierung will östlich von Jerusalem eine Siedlung und eine Straße bauen, die das Westjordanland in zwei Teile schneiden. Im Weg stehen Läden wie der von Mousa Hajuj.

Foto: Leonard Scharfenberg
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Hinter der Eistruhe von Mousa Hajuj ragen nur noch Metallgerippe aus dem Boden. Dort, wo am Tag zuvor noch drei Geschäfte standen, hat man freie Sicht auf den Ortseingang von al-Eizariya.

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