Sie steht unter Strom, den ganzen Morgen schon. Der Überfall nach Mitternacht steckt ihr noch in den Knochen, als die Siedler in der Dunkelheit an die Fenster hämmerten, auf den Strommast kletterten und die Leitungen durchschnitten. Ihr Sohn sei vors Haus gegangen, habe sie abhalten wollen, sagt Naima Jussef, 57: „Aber die Siedler haben ihn beschimpft und ihre Waffen entsichert.“ Bei früheren Angriffen fuhren sie sich schon mal mit dem Finger über die Kehle. „Wir leiden am Tag, wir leiden nachts. Es ist ein Albtraum“, sagt sie aufgewühlt, fast atemlos, als bleibe ihr zwischen den Angriffen kaum Zeit.