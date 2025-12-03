Auf der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg nimmt die Luftwaffe das israelische System „Arrow 3“ in Dienst. Verteidigungsminister Pistorius lobt es als Schutz vor weitreichenden ballistischen Raketen.

W er das Fachwort hört, denkt vielleicht eher an Wintersport als um eine ernste Sache wie die militärische Flugabwehr. Diese folgt nämlich in der Diktion des Verteidigungsministeriums dem „Zwiebelschalenprinzip“ – und die „äußere Schale“ ist seit Mittwoch hinzugekommen, wie Minister Boris Pistorius (SPD) sagte. Im Fliegerhorst Schönewalde/Holzdorf, auf der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wurde das von Israel gelieferte Abwehrsystem Arrow 3 offiziell installiert, im Beisein von Vertretern beider Staaten..