Ein blütenweißer Rolli, ein silberner Ring – Abdallah Al-Charuf, 35, ist eine makellose Erscheinung. Nur die tiefen Augenringe und die ungesund bleiche Gesichtsfarbe lassen ahnen, was hinter ihm liegt. Zwölf Jahre Haft hat er in israelischen Gefängnissen abgesessen, elf Jahre vor dem Hamas-Anschlag am 7. Oktober 2023, neun Monate danach. „Vor dem 7. Oktober konnten wir für unsere Rechte kämpfen. In den Gefängnissen gab es Hungerstreiks, Petitionen“, sagt er: „Danach war alles anders. Es gab keine Menschlichkeit mehr. Kein Recht.“