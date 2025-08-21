Israelische Truppen haben am Mittwoch mit der Eroberung von Gaza-Stadt begonnen, erste Vororte wurden bereits eingenommen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat die Einberufung von etwa 60 000 zusätzlichen Reservisten für die Einnahme der Stadt genehmigt, der Dienst von 20 000 weiteren Soldaten soll verlängert werden.