Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS
Foto: Elke Scholiers/Getty Images
Foto: Elke Scholiers/Getty Images
Foto: Ohad Zwigenberg/AP
Foto: Ronen Zvulun/REUTERS
 Krieg in Gaza 

Israel beginnt die nächste Phase

Ungeachtet internationaler Kritik hat die israelische Armee ihre Offensive auf Gaza-Stadt begonnen.

Gleichzeitig treibt Israel die Siedlungspläne voran, die einen Palästinenserstaat verhindern sollen.

Bernd Dörries
21. August 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Israelische Truppen haben am Mittwoch mit der Eroberung von Gaza-Stadt begonnen, erste Vororte wurden bereits eingenommen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat die Einberufung von etwa 60 000 zusätzlichen Reservisten für die Einnahme der Stadt genehmigt, der Dienst von 20 000 weiteren Soldaten soll verlängert werden. 

