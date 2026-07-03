„Natürlich träume ich von einer Stadt ohne Araber.“
„Hier in diesem Land haben wir keine Zukunft.“
„Seit biblischen Zeiten haben hier Juden gelebt.“
„Sie wollen, dass wir unsere Sachen packen und gehen. Sie wollen das ganze Land.“
Im Schatten der Glitzer-Metropole Tel Aviv liegt Lod, eine arme, kriminalitätsgeplagte Stadt. Juden und Araber leben hier – gegeneinander. Besuch an einem Ort, den Israels Rechte zur Musterstadt machen will.
„Natürlich träume ich von einer Stadt ohne Araber.“
„Hier in diesem Land haben wir keine Zukunft.“
„Seit biblischen Zeiten haben hier Juden gelebt.“
„Sie wollen, dass wir unsere Sachen packen und gehen. Sie wollen das ganze Land.“
Im Schatten der Glitzer-Metropole Tel Aviv liegt Lod, eine arme, kriminalitätsgeplagte Stadt. Juden und Araber leben hier – gegeneinander. Besuch an einem Ort, den Israels Rechte zur Musterstadt machen will.
Titel kann weg
B2
Es ist heiß in Lod, sehr heiß. Hügel aus Mülltüten stapeln sich vor Hauseingängen und gären in der Sonne. Es stinkt. Die Höfe der hellbraunen Wohnblocks sind mit grünem Kunstrasen ausgelegt. Jemand hat Löcher in den Belag geschnitten, durch die sich Olivenbäume in die erbarmungslose Sonne strecken. Schatten spenden sie kaum.