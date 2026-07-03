Es ist heiß in Lod, sehr heiß. Hügel aus Mülltüten stapeln sich vor Hauseingängen und gären in der Sonne. Es stinkt. Die Höfe der hellbraunen Wohnblocks sind mit grünem Kunstrasen ausgelegt. Jemand hat Löcher in den Belag geschnitten, durch die sich Olivenbäume in die erbarmungslose Sonne strecken. Schatten spenden sie kaum.