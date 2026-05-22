Colette Avital hat eine Liste mitgebracht. Ausgedruckt, sie ist zwei Seiten lang. Fein säuberlich hat die 89-Jährige die Gründe für den Niedergang der israelischen Linken aufgeschrieben. Als Treffpunkt für ein Gespräch darüber schlägt Avital ein Cafe am Habimah-Platz in Tel Aviv vor. Dort, wo sie inzwischen fast jeden Samstag gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Und dort, wo Avital vor einigen Wochen von der Polizei bei einem Protest gegen den Iran-Krieg zu Boden gestoßen wurde.