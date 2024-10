Israel und Iran - Geschichte eines Konflikts

Israel hat in der Nacht zum 26. Oktober 2024 militärische Ziele in Iran angegriffen. Zuvor hatte die iranische Armee am 1. Oktober Raketen auf Israel gefeuert und damit nach eigenen Angaben Vergeltung für die gezielte Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah und des Politik-Chefs der Hamas, Ismail Hanijah, geübt. Die beiden Staaten sind die erbittertsten Feinde in der Region und haben eine lange Geschichte von Schattenkriegen sowie verdeckten oder offenen Angriffen zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberspace.



Wie kam es so weit? Die wichtigsten Ereignisse der jüngeren Geschichte im Überblick.