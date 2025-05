Begeht Israel Völkermord in Gaza?

Die Bilder aus Gaza wecken bei jedem Menschen andere historische Assoziationen, andere Erinnerungen. Kinder, deren Wangen hohl sind vor Hunger. Kranke, die vergeblich auf Medikamente warten. Bei Christoph Flügge, 77 Jahre alt, wecken diese Bilder Assoziationen und Erinnerungen an die 1990er-Jahre, an Bosnien. Er kennt diese Zeit sehr genau, er war Richter in den Kriegsverbrecher-Prozessen der UN.