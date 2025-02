In Ramallah warteten die Familien am vergangenen Sonntagabend vergebens. 620 palästinensische Gefangene sollten aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden, zahlreiche ins Westjordanland zurückkehren dürfen. Doch die Inszenierung der Übergabe vier toter Geiseln durch die radikal islamistische Hamas veranlasste die israelische Regierung dazu, ihren Teil des Abkommens aufzuschieben. Man werde die palästinensischen Gefangenen erst freilassen, wenn die nächste Geiselübergabe ohne eine „grausame Propagandazeremonie“ stattfinde, sagte ein Sprecher der israelischen Regierung bei einer Pressekonferenz am Montag. Allerdings hat Israel in den vergangenen Wochen bereits mehr als tausend Gefangene freigelassen.